Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д800
11 оценок
10 390
Товар в корзине. Перейти
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д800 - фото 1

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д800

Артикул: CH-087-916
11 оценок
Основные характеристики
  • Толщина18 мм
  • Материалфанера, бук, шпон
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина18 мм
  • Материалфанера, бук, шпон
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

44
Распродажа
Фотография товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель, произведённого компанией ChiedoCover
9 59013
10 990 ₽

Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель

9
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Столешница Фибер, 34 мм, 600х600

8
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1400х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1400х700, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Столешница Фибер, 34 мм, 1400х700

9
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800

15
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х900, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х900

10
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, 600х600

15
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700

12
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800

11
Фотография товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1100х700

8

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Подстолье Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Подстолье Лофт-2

99
В наличии
Настоящее фото товара Подстолье 4015 (усиленное), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Подстолье 4015 (усиленное)

5
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1025ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1025ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1025ЕМ

83
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье 1284 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1284, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Подстолье 1284

88
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1298ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Подстолье 1298ЕМ

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1161ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1161ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье 1161ЕМ

5
В наличии 17 шт.
Фотография товара Подстолье 2116ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2116ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Подстолье 2116ЕМ

36
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 3066, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Подстолье 3066

13
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890

Подстолье Крафт

85
Фотография товара Подстолье металлическое Квадро мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро мини, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Подстолье металлическое Квадро мини

56

Другие товары из раздела столешницы hpl

Хит
Фотография товара Столешница HPL, круглая, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Столешница HPL, круглая, 40 мм

37
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800

36
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700

14
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900

9
Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д900

6
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 700х700

7
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 1600х800

15
Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д700

8
Фотография товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1200х800

15
Фотография товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1400х800

6

Товар в корзине

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д800
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д800
10 390
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Подстолье Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Подстолье Лофт-2

99
В наличии
Настоящее фото товара Подстолье 4015 (усиленное), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Подстолье 4015 (усиленное)

5
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1025ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1025ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1025ЕМ

83
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье 1284 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1284, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Подстолье 1284

88
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности