Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер верхнего крепления: Д60 см, диаметр трубы 10 см. Рекомендуемый размер столешницы: Д-140. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Высота: 72 см
Диаметр: 70 см
Вес нетто: 27,65 кг
Вес брутто: 28,15 кг
Объем: 0,032 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр700 мм
- Вес27 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1400 мм
- Материалсталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет