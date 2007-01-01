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Настоящее фото товара Подстолье 1058ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1058ЕМ
61 оценка
17 090
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Подстолье 1058ЕМ - фото 1

Подстолье 1058ЕМ

Артикул: CH-022-104
61 оценка
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес27 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер верхнего крепления: Д60 см, диаметр трубы 10 см. Рекомендуемый размер столешницы: Д-140. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Высота: 72 см
Диаметр: 70 см
Вес нетто: 27,65 кг
Вес брутто: 28,15 кг
Объем: 0,032 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес27 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1400 мм
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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