Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Фибер, 34 мм, 800х800
12 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Столешница Фибер, 34 мм, 800х800 - фото 1

Столешница Фибер, 34 мм, 800х800

Артикул: CH-087-801
12 оценок
Основные характеристики
  • Толщина34 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина34 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, круглая

39
Хит
Фотография товара Столешница HPL, квадратная, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Столешница HPL, квадратная, 40 мм

33
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600

44
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800

42
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д1200, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Столешница Фибер, 34 мм, Д1200

9
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д600

9
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1100х700

8

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2103ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2103ЕМ

68
В наличии 30 шт.
Фотография товара Основание для стола Лавака, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лавака, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Основание для стола Лавака, черный муар

55
В наличии 50 шт.
Хит
Фотография товара Подстолье фуд-корт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Подстолье фуд-корт

86
В наличии
Настоящее фото товара Подстолье 4201, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Подстолье 4201

7
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3100Н, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Подстолье ЕР 3100Н

86
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 2124ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2124ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
44 490

Подстолье 2124ЕМ, нержавеющая сталь

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2163ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
37 890

Подстолье 2163ЕМ, нержавеющая сталь

6
Фотография товара Каркас стола "Лидер 1", золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 1", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас стола "Лидер 1", золотой

15
Фотография товара Подстолье 1186ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1186ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Подстолье 1186ЕМ

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2101ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2101ЕМ

91
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, круглая

33
Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Столешница HPL, круглая, 25 мм

36
Фотография товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900

39
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000

45
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800

10
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 800х800

9
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600

8
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700

12

Товар в корзине

Столешница Фибер, 34 мм, 800х800
Столешница Фибер, 34 мм, 800х800
6 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2103ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2103ЕМ

68
В наличии 30 шт.
Фотография товара Основание для стола Лавака, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лавака, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Основание для стола Лавака, черный муар

55
В наличии 50 шт.
Хит
Фотография товара Подстолье фуд-корт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Подстолье фуд-корт

86
В наличии
Настоящее фото товара Подстолье 4201, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Подстолье 4201

7
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности