Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800
15 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800 - фото 1Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800 - фото 2

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800

Артикул: CH-087-843
15 оценок
Основные характеристики
  • Толщина25 мм
  • Материалпластик, МДФ, HPL
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина25 мм
  • Материалпластик, МДФ, HPL
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, круглая

39
Фотография товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Столешница HPL, квадратная, 25 мм

44
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 800x800

31
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 80*80, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 80*80

5
В наличии 22 шт.
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700

13
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000

10
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Столешница Фибер, 34 мм, Д600

10
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1100х700

9
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д600

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье барное хромированное 1004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Подстолье барное хромированное 1004

76
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
51 935

Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
33 990

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый

26
В наличии 1 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье чугунное Равин Круглое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное Равин Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69014
6 590 ₽Оптовая цена

Подстолье чугунное Равин Круглое

79
Фотография товара Подстолье металлическое Классика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Подстолье металлическое Классика

74
Хит
Фотография товара Подстолье Л100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Л100, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Подстолье Л100

89
В наличии
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1034 барное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1034 барное

51
Фотография товара Подстолье для офисного стола лофт, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для офисного стола лофт, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690

Подстолье для офисного стола лофт, черное

59
Настоящее фото товара Подстолье барное трапеция Лофт, черное, 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Подстолье барное трапеция Лофт, черное, 110 см

9
Настоящее фото товара Подстолье барное 1267ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Подстолье барное 1267ЕМ, нержавеющая сталь

10
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800

42
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800

36
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки коричневая 120*80

7
В наличии 17 шт.
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, ароза светлая, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, ароза светлая

87
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Столешница Фибер, 34 мм, 800х800

12
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Фибер, 34 мм, Д700

15
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900

13

Товар в корзине

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800
Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800
13 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье барное хромированное 1004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Подстолье барное хромированное 1004

76
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
51 935

Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
33 990

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый

26
В наличии 1 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье чугунное Равин Круглое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное Равин Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69014
6 590 ₽Оптовая цена

Подстолье чугунное Равин Круглое

79

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности