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Подстолье Ledy

Артикул: CH-050-943
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота720 мм
  • Профиль каркаса60*30 мм
  • Вес14,78 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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