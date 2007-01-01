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Настоящее фото товара Подстолье Леди, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Леди
5 оценок
9 690
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Реальное изображение товара 1 Подстолье Леди производства ChiedoCover

Подстолье Леди

Артикул: CH-050-943
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота720 мм
  • Профиль каркаса60*30 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота720 мм
  • Профиль каркаса60*30 мм
  • Вес14,78 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Леди - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Леди - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Леди - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Леди - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Леди - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Леди - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Леди - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Леди - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Леди - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Леди - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Леди - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Леди - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Леди - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Леди - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Леди - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Леди - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Леди - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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