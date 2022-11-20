Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Материал подстольяметалл
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье Классик 80
Подстолье чугунное 1214
Подстолье металлическое 2727
Подстолье хромированное 1259ЕМ
Подстолье Кобе МК круглое
Матрац "Нежность"
Одеяло халлофайбер облегченное
Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра
Ножка деревянная 116
Ножка деревянная 114
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247