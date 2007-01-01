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Стол журнальный Коффи чёрное дерево

Артикул: CH-073-309
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Коффэ, прекрасный аксессуар для гостинной или спальни. Форм-фактор стола специально подобран под современные квартиры- его можно использовать и как столик и как прикроватную тумбочку.Выполнен из высококачественной берёзовой фанеры, покрыт морилкой и качественным лаком. Прочный и лёгкий.Подойдёт к любому интерьеру за счёт бионических форм и натуральности исходных материалов - в основе этого стола лежит берёзовый шпон.Цветовая гамма - от чёрного дерева, до ореха и светлого натурального оттенка.Размер стола 40*40*45, вес - 4 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес4 кг
  • Материалфанера
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки75 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Объём упаковки0.01 м3

Отзывы

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Товар в корзине

Стол журнальный Коффи чёрное дерево
Стол журнальный Коффи чёрное дерево
3 990
В корзине

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