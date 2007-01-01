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Столик журнальный Aweto mid, белый, черный - фото 1Столик журнальный Aweto mid, белый, черный - фото 2Столик журнальный Aweto mid, белый, черный - фото 3Столик журнальный Aweto mid, белый, черный - фото 4

Столик журнальный Aweto mid, белый, черный

Артикул: CH-073-359
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Одновременно простой и уникальный предмет мебели, бросающий вызов привычным формам журнальных столиков. Aweto — столики в виде полусфер, которые напоминают функциональные арт-объекты. Массивная чаша, барабан, вулканический кратер с кристальной водой — дизайн пробуждает воображение и управляет вниманием. Основа — черный матовый металл, столешница — белый спеченный камень.

Изящный контраст поддерживает визуальное спокойствие и главную идею — баланс, наполняющий как внутренний, так и предметный мир. Сдержанное выражение и сильный характер сделают журнальный стол Aweto символичным акцентом домашнего или публичного пространства.

Столешница не съемная.

Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику. Материал опоры - металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Диаметр515 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Объём упаковки0.11 м3

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Товар в корзине

Столик журнальный Aweto mid, белый, черный
Столик журнальный Aweto mid, белый, черный
27 790
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