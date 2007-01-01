Характеристики товара
Описание
Тамео— компактный круглый стол с выразительной центральной опорой. Минималистичная форма, сбалансированные пропорции и универсальные цветовые решения делают его идеальным для кухни, кофейной зоны, переговорной или кафе.
Стол привлекает внимание изящной ножкой в двух оттенках металла, которая придаёт образу лёгкость и современный шарм.
Бесшовная кромка столешницы не только выглядит элегантно, но и защищает от отклеивания и набухания, сохраняя безупречность формы. Особая деталь конструкции — утяжелитель в основании ножки, обеспечивающий надёжную устойчивость и комфорт при ежедневном использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр800 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет