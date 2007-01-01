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Настоящее фото товара Стол Тамео, серый, ножка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тамео, серый, ножка черная
9 оценок
6 590
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Стол Тамео, серый, ножка черная - фото 1Стол Тамео, серый, ножка черная - фото 2

Стол Тамео, серый, ножка черная

Артикул: CH-087-966
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Тамео— компактный круглый стол с выразительной центральной опорой. Минималистичная форма, сбалансированные пропорции и универсальные цветовые решения делают его идеальным для кухни, кофейной зоны, переговорной или кафе.

Стол привлекает внимание изящной ножкой в двух оттенках металла, которая придаёт образу лёгкость и современный шарм.

Бесшовная кромка столешницы не только выглядит элегантно, но и защищает от отклеивания и набухания, сохраняя безупречность формы. Особая деталь конструкции — утяжелитель в основании ножки, обеспечивающий надёжную устойчивость и комфорт при ежедневном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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