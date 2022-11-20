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Журнальный стол Геркулес серый мрамор

Артикул: CH-035-905
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота620 мм
  • Вес4 кг
  • Объем0.08 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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