Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Tasso, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Tasso, металл, черный
11 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Tasso, металл, черный - фото 1Столик журнальный Tasso, металл, черный - фото 2Столик журнальный Tasso, металл, черный - фото 3Столик журнальный Tasso, металл, черный - фото 4Столик журнальный Tasso, металл, черный - фото 5
NEW

Столик журнальный Tasso, металл, черный

Артикул: CH-082-954
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота510 мм
  • Вес6.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол электрический LA-E6, черный, дуб коричневый
Фотография товара Стол электрический LA-E6, черный, дуб коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол электрический LA-4S2, черный, белый
Фотография товара Стол электрический LA-4S2, черный, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Tasso — скульптурный акцент в вашем интерьере. Tasso — это не просто журнальный столик, а выразительный элемент современного интерьера. Его круглая столешница и оригинальная геометрия подстолья создают образ, который одинаково гармонично смотрится и в минималистичных пространствах, и в более эклектичных обстановках. Матовый черный цвет добавляет строгости и элегантности, превращая столик в стильный арт-объект. Столешница и основание изготовлены из прочной стали — материала, который отличается высокой износостойкостью и надежностью. Сталь выдерживает до 30 кг нагрузки и при этом сохраняет изящный внешний вид. Покрытие стола выполнено качественной краской, устойчивой к царапинам и легко очищающейся от загрязнений. Несмотря на компактные размеры (высота 51 см, диаметр 38 см), Tasso предлагает дополнительную полку для хранения книг, журналов или декора. Толщина столешницы 1,8 см обеспечивает визуальный баланс между легкостью и прочностью конструкции. Столик не раскладной, что делает его особенно устойчивым и надежным. Tasso станет эффектным дополнением в гостиной, спальне, на террасе или в лаунж-зоне. Он одинаково хорошо сочетается с мягкой мебелью, креслами и диванами, добавляя интерьеру актуальности и законченности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота510 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницысталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки9.30 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Гэтсби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
от29 39045
52 990 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Гэтсби

26
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стол Лофт Олдем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Олдем, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890

Стол Лофт Олдем

32
Фотография товара Стол обеденный Метин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Метин, произведённого компанией ChiedoCover
от130 890
Оптовая цена

Стол обеденный Метин

146
Фотография товара Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт

45
Фотография товара Кофейный столик Финика M Дуб мадейра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Финика M Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Кофейный столик Финика M Дуб мадейра

50
Фотография товара Журнальный столик Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Журнальный столик Финика M Дуб бомонт лофт

78
Фотография товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт

47
Фотография товара Стол Трапеция, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Трапеция, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990

Стол Трапеция, лофт

14
Фотография товара Стол Monzana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Monzana, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090

Стол Monzana

10
Фотография товара Комплект мебели для отдыха Flow 5, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели для отдыха Flow 5, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
102 690
Оптовая цена

Комплект мебели для отдыха Flow 5, серо- бежевый

7

Другие товары из раздела столы в стиле лофт

Фотография товара Стол Соул от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Соул, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290

Стол Соул

48
Фотография товара Стол Лофт-100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-100, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790

Стол Лофт-100

63
Фотография товара Стол Лофт-111 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-111, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590

Стол Лофт-111

11
Фотография товара Стол Tuber от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tuber, произведённого компанией ChiedoCover
38 390

Стол Tuber

14
Фотография товара Стол Pantym от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Pantym, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стол Pantym

13
Фотография товара Стол SonaM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол SonaM, произведённого компанией ChiedoCover
34 090

Стол SonaM

11
Фотография товара Стол Yong от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Yong , произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Yong

8
New
Настоящее фото товара Стол журнальный Reverie , белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 690

Стол журнальный Reverie , белый мрамор, черный

12
Фотография товара Столик журнальный Tasso, металл, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Tasso, металл, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Столик журнальный Tasso, металл, оранжевый

12
В наличии 19 шт.
Фотография товара Столик журнальный Tasso, металл, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Tasso, металл, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Столик журнальный Tasso, металл, бордовый

7
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Столик журнальный Tasso, металл, черный
Столик журнальный Tasso, металл, черный
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности