Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Авето маджор, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Авето маджор, белый, черный
5 оценок
49 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Авето маджор, белый, черный - фото 1Столик журнальный Авето маджор, белый, черный - фото 2Столик журнальный Авето маджор, белый, черный - фото 3Столик журнальный Авето маджор, белый, черный - фото 4

Столик журнальный Авето маджор, белый, черный

Артикул: CH-073-357
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота325 мм
  • Диаметр810 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол лофт Дарвин, письменный
Фотография товара Стол лофт Дарвин, письменный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Фотография товара Стол Решт для 2-х сотрудников, венге от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Одновременно простой и уникальный предмет мебели, бросающий вызов привычным формам журнальных столиков. Авето — столики в виде полусфер, которые напоминают функциональные арт-объекты. Массивная чаша, барабан, вулканический кратер с кристальной водой — дизайн пробуждает воображение и управляет вниманием. Основа — черный матовый металл, столешница — белый спеченный камень.

Изящный контраст поддерживает визуальное спокойствие и главную идею — баланс, наполняющий как внутренний, так и предметный мир. Сдержанное выражение и сильный характер сделают журнальный стол Авето символичным акцентом домашнего или публичного пространства.

Столешница не съемная.

Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику. Материал опоры - металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота325 мм
  • Диаметр810 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки910 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена

Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D1100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D1100

36
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый

44
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный

41
Фотография товара Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от119 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный

48
Фотография товара Стол журнальный 0803ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0803ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стол журнальный 0803ДТ

7
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, Д80см, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, Д80см, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 54022
3 240 ₽

Стол Лидер 9, Д80см, венге, белый

6
Настоящее фото товара Стол Legnica, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стол Legnica

8
Фотография товара Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Баоли, черный/керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Баоли, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
32 390

Стол Баоли, черный/керамика черная

9
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

71
Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D1200

47
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
19 79019
24 420 ₽

Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Марсель круглый, 900х900, дуб натуральный, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Марсель круглый, 900х900, дуб натуральный, венге, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стол Марсель круглый, 900х900, дуб натуральный, венге

13
Фотография товара Журнальный столик Матик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Матик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Журнальный столик Матик, черный

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол журнальный Алви, черный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Алви, черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стол журнальный Алви, черный, бежевый

5
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, белый муар

9
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, фаерстоун, черный муар

5
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Пурр К 90 орех, произведённого компанией ChiedoCover
44 59044
79 590 ₽

Стол Пурр К 90 орех

6
Настоящее фото товара Стол журнальный Моден Раунд, темно-серый, 900, произведённого компанией ChiedoCover
67 190

Стол журнальный Моден Раунд, темно-серый, 900

10

Товар в корзине

Столик журнальный Авето маджор, белый, черный
Столик журнальный Авето маджор, белый, черный
49 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности