Характеристики товара
Описание
Одновременно простой и уникальный предмет мебели, бросающий вызов привычным формам журнальных столиков. Авето — столики в виде полусфер, которые напоминают функциональные арт-объекты. Массивная чаша, барабан, вулканический кратер с кристальной водой — дизайн пробуждает воображение и управляет вниманием. Основа — черный матовый металл, столешница — белый спеченный камень.
Изящный контраст поддерживает визуальное спокойствие и главную идею — баланс, наполняющий как внутренний, так и предметный мир. Сдержанное выражение и сильный характер сделают журнальный стол Авето символичным акцентом домашнего или публичного пространства.
Столешница не съемная.
Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику. Материал опоры - металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота225 мм
- Диаметр515 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет