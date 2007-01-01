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Настоящее фото товара Столик журнальный Фис маджор, белый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Фис маджор, белый, орех
7 оценок
39 990
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Столик журнальный Фис маджор, белый, орех - фото 1Столик журнальный Фис маджор, белый, орех - фото 2Столик журнальный Фис маджор, белый, орех - фото 3Столик журнальный Фис маджор, белый, орех - фото 4Столик журнальный Фис маджор, белый, орех - фото 5

Столик журнальный Фис маджор, белый, орех

Артикул: CH-073-361
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота445 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материал столешницыкамень
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скульптурные столики Фис обладают утонченной привлекательностью. На конусовидном металлическом основании благородно возвышается круглая «шляпка» из белого спеченного камня. Силуэт изящен и устойчив. Компактная модель придаст актуальный и стильный вид любому пространству. Столик Фис можно разместить у дивана, кресла, кровати.

С его помощью можно задекорировать пустующий уголок, оживить скучную локацию. Металл в оттенке грецкого ореха создаёт игру текстуры. Что придаст интерьеру разнообразия и живости. Журнальные столики Фис гармонично сочетаются с разными предметами. Станут завершающим штрихом комфорта и эстетики в стилизованной или нейтральной обстановке.

Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику, материал опоры - металл в цвете грецкий орех.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота445 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материал столешницыкамень
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки815 мм
  • Высота упаковки815 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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