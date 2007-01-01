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NEW

Стол Ингаторп, белый матовый

Артикул: CH-075-949
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструктивные особенности:

Форма: круглая раздвижная

Основание: колонна + 4 ножки

Тип конструкции: сборно-разборная

Механизм трансформации: плавное раздвижение с фиксатором

Финишное покрытие: эмаль

Вставка: бабочка

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100/1550 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота755 мм
  • Вес55,5 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый
  • Цвет ножекбелый матовый
  • ФормаКруглая, Овальная
  • Материал ножекмассив бука

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол Ингаторп, белый матовый
Стол Ингаторп, белый матовый
23 790
В корзине

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