Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Мекос обладает лаконичным и вневременным внешним видом. Плавные формы, напоминающие очертания песочных часов, создают ощущение легкости и динамичности. Круглая столешница из белого спеченного камня изящно контрастирует с тюльпановидным основанием из металла. Которое украшено углубленными выемками, создающими рельефный рисунок.
Мекос станет стильным штрихом в актуальном пространстве любой стилизации. Подчеркнет как минималистичность, так и разнообразие интерьера. Используйте его в качестве журнального столика — идеально дополнит мягкую группу в гостиной, как подставку для декора, или в образе самостоятельного объекта современного дизайна.
Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику. Материал опоры - металл золотистого цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота455 мм
- Диаметр503 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет