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Настоящее фото товара Столик журнальный Мекос мид, золотой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Мекос мид, золотой, белый
7 оценок
29 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Мекос мид, золотой, белый - фото 1Столик журнальный Мекос мид, золотой, белый - фото 2Столик журнальный Мекос мид, золотой, белый - фото 3Столик журнальный Мекос мид, золотой, белый - фото 4Столик журнальный Мекос мид, золотой, белый - фото 5

Столик журнальный Мекос мид, золотой, белый

Артикул: CH-073-347
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота455 мм
  • Диаметр503 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Мекос обладает лаконичным и вневременным внешним видом. Плавные формы, напоминающие очертания песочных часов, создают ощущение легкости и динамичности. Круглая столешница из белого спеченного камня изящно контрастирует с тюльпановидным основанием из металла. Которое украшено углубленными выемками, создающими рельефный рисунок.

Мекос станет стильным штрихом в актуальном пространстве любой стилизации. Подчеркнет как минималистичность, так и разнообразие интерьера. Используйте его в качестве журнального столика — идеально дополнит мягкую группу в гостиной, как подставку для декора, или в образе самостоятельного объекта современного дизайна.

Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику. Материал опоры - металл золотистого цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота455 мм
  • Диаметр503 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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