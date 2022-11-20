Характеристики товара
Описание
D1200мм вставка 320мм
Столешница ЛДСП 25мм, Дуб Галифанс Табак H 1181 ST37, кромка в цвет
Каркас профиль 60х30
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Вставка320 мм
D1200мм вставка 320мм
Столешница ЛДСП 25мм, Дуб Галифанс Табак H 1181 ST37, кромка в цвет
Каркас профиль 60х30
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