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Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 1Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 2Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 3Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 4Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 5

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

8 оценок
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Журнальный стол Jazz
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Журнальный стол Jazz

Характеристики товара

Описание

D1200мм вставка 320мм
Столешница ЛДСП 25мм, Дуб Галифанс Табак H 1181 ST37, кромка в цвет
Каркас профиль 60х30

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Вставка320 мм

Выполненные заказы

Стол Конунг раздвижной, столешница рисунок дерево
Стол Конунг раздвижной, столешница рисунок деревоСтол Конунг раздвижной, столешница рисунок деревоСтол Конунг раздвижной, столешница рисунок деревоСтол Конунг раздвижной, столешница рисунок дерево
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