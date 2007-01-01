Характеристики товара
Описание
Стол Конунг раздвижной - универсальное решение для бизнес-пространств.
Стол Конунг — это идеальное сочетание элегантности и функциональности. Его круглая деревянная столешница с натуральной текстурой создает уютную атмосферу, а металлическое крестообразное основание обеспечивает исключительную устойчивость.
Ключевые преимущества:
Практичность и универсальность
Раздвижная конструкция позволяет адаптировать стол под разные форматы мероприятий и количество гостей
Прочность и долговечность
Металлическое основание с порошковым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки
Современный дизайн
Сочетание теплого дерева и черного металла впишется в любой интерьер
Легкость в обслуживании
Гладкая деревянная поверхность устойчива к загрязнениям и легко очищается
Стол Конунг — это не просто мебель, а инструмент для создания гибкого пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- МатериалЛДСП
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Вставка320 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет