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Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс
44 оценки
36 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 1Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 2Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 3Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 4Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 5Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 6Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 7Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 8Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс производства ChiedoCover

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

Артикул: CH-030-062
44 оценки
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Конунг раздвижной - универсальное решение для бизнес-пространств.

Стол Конунг — это идеальное сочетание элегантности и функциональности. Его круглая деревянная столешница с натуральной текстурой создает уютную атмосферу, а металлическое крестообразное основание обеспечивает исключительную устойчивость.

Ключевые преимущества:

Практичность и универсальность
Раздвижная конструкция позволяет адаптировать стол под разные форматы мероприятий и количество гостей

Прочность и долговечность
Металлическое основание с порошковым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки

Современный дизайн
Сочетание теплого дерева и черного металла впишется в любой интерьер

Легкость в обслуживании
Гладкая деревянная поверхность устойчива к загрязнениям и легко очищается

Стол Конунг — это не просто мебель, а инструмент для создания гибкого пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Вставка320 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Белый Белый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете БукБук
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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