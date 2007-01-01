Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ
Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ
6 оценок
7 0901
7 100 ₽
Хит

Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ

Артикул: CH-083-042
6 оценокХит продаж
Основные характеристики
  Длина1800 мм
  Ширина1800 мм
  Высота750 мм
  Диаметр1800 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  Длина1800 мм
  Ширина1800 мм
  Высота750 мм
  Диаметр1800 мм
  Толщина столешницы16, 25 мм
  Вид кромкиТ-образная
  Материал столешницыЛДСП
  Материал подстольясталь
  Модификации столаСкладной
  Цвет подстольяЧерный
  Цветкоричневый
  Страна изготовленияРоссия
  ФормаКруглая

Параметры упаковки

  Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4890
1500 750 16 36.0 5790
1800 750 16 47.0 6590
1200 760 26 45.4 8290
1500 760 26 66.5 9590
1800 760 26 92.2 10390


Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Складные столы упаковываются в пачки по две штуки столешницами друг к другу. Каждая пачка столов или столешниц упаковывается в картон и стрейч-пленку

