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Столы Bari для коктейлей - фото 1

Столы Bari для коктейлей

Артикул: CH-066-626
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер: L1400×W700×H950, L1300×W700×H810, L1200×W700×H670

столы для коктейлей с каркасом из квадратной металлической трубы размером 40х40мм. с порошковым покрытием медного цвета Столешница из каленого стекла толщиной 8мм. Цвет стекла матовый тонированный. Цельносварная конструкция. Возможны любые размеры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес50 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасанержавеющая труба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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от 80 490
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