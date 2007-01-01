Характеристики товара
Описание
Размер: L1400×W700×H950, L1300×W700×H810, L1200×W700×H670
столы для коктейлей с каркасом из квадратной металлической трубы размером 40х40мм. с порошковым покрытием медного цвета Столешница из каленого стекла толщиной 8мм. Цвет стекла матовый тонированный. Цельносварная конструкция. Возможны любые размеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес50 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасанержавеющая труба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет