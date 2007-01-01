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Настоящее фото товара Стол Лотус, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лотус, лофт
37 оценок
20 490
Товар в корзине. Перейти
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Хит

Стол Лотус, лофт

Артикул: CH-050-120
37 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1200/1620 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лотус — элегантное решение для премиальных пространств.

Современный стол с оригинальной V-образной опорой станет стильным акцентом в ресторанах, кафе, лаунж-зонах и бизнес-пространствах.

Ключевых преимущества:
✔ Эксклюзивный дизайн — V-образное основание создает эффектный визуальный акцент
✔ Усиленная конструкция — массивная металлическая база обеспечивает исключительную устойчивость
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Функциональность — модульная конструкция идеальна для трансформации пространства

Выбирая стол Лотус, вы инвестируете в мебель, которая говорит о статусе вашего заведения без слов. Идеальное решение для создания неповторимой атмосферы премиум класса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200/1620 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес54.5 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1250 мм
  • Объём упаковки0.85 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лотус, лофт - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лотус, лофт - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лотус, лофт - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете БукБук
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лотус, лофт - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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