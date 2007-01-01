Характеристики товара
Описание
Стол Лотус — элегантное решение для премиальных пространств.
Современный стол с оригинальной V-образной опорой станет стильным акцентом в ресторанах, кафе, лаунж-зонах и бизнес-пространствах.
Ключевых преимущества:
✔ Эксклюзивный дизайн — V-образное основание создает эффектный визуальный акцент
✔ Усиленная конструкция — массивная металлическая база обеспечивает исключительную устойчивость
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Функциональность — модульная конструкция идеальна для трансформации пространства
Выбирая стол Лотус, вы инвестируете в мебель, которая говорит о статусе вашего заведения без слов. Идеальное решение для создания неповторимой атмосферы премиум класса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200/1620 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вес54.5 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки1250 мм
- Объём упаковки0.85 м3
- Изделия стопируютсяНет