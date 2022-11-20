Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Стол Олимпия 160-210*90 керамика темная
Стол Олимпия 180-230*90 керамика темная
Стол Пандора 160-240*90 керамика темная
Стол Пандора 180-280*90 керамика темная
Стол раскладной Diamond 140, глазурованное стекло черный
Стол раскладной Diamond 160, глазурованное стекло черный
Стол раскладной Diamond 160, итальянская керамика черный
Стол Alpha 160, испанская керамика светлая
Стол Alpha 140, испанская керамика светлая
Стол Селин 180-260*90 керамика темная
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Oliver велюр травяной
Стул Диамант пластиковый, золотой
Стул Анджело