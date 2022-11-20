Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветчерный
Стол обеденный Марбург
Стол лофт Оригами
Консоль Скандика
Стол Фрейк, светло-коричневый
Канпур стол кофейный прямоугольный, коричневый
Канпур стол кофейный прямоугольный, серый
Канпур стол кофейный прямоугольный, натуральный
Письменный стол Скандика
Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар
Стол Ultra, белый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Раунд 20мм
Стул Oliver велюр тёмно-коричневый
Стул Барбара NEW велюр терракотовый
Стул пластиковый Moon, черный, красный
Обеденный стул Чико, шоколадный
Стул Бастер, стальной каркас