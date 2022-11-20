Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Стол обеденный Марбург
Стол лофт Оригами
Консоль Скандика
Стол Фрейк, светло-коричневый
Канпур стол кофейный прямоугольный, коричневый
Канпур стол кофейный прямоугольный, серый
Канпур стол кофейный прямоугольный, натуральный
Письменный стол Скандика
Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар
Стол Ultra, белый
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Carol, терракотовый
Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный
Обеденный стул Чико, темно-зеленый
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой
Стул Marilyn