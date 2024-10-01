Товар в корзине. Перейти
Стопка «Каприз», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Каприз», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Каприз», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-240
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стопка «Бостон шот», стекло 50 мл, прозрачный
Фотография товара Стопка «Бостон шот», стекло 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Стопка «Боро» с охладителем, стекло, 65 мл, прозрачный
Фотография товара Стопка «Боро» с охладителем, стекло, 65 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Стопка «Каприз» – строгая, аккуратная и удобная. Это небольшая рюмка стандартной прямоугольной формы с ровными стенками. Они немного расширяются, но при этом она все равно имеет классический дизайн.


Высота стопки 67 мм, по диаметру 44 мм, а объем равен 50 мл, что идеально для подачи крепкого алкоголя. Посуда прозрачная, производитель выбирает качественное стекло, которое эффектно играет на солнце. Видны небольшие грани, которые сверху закругляются, придавая товару нежность и плавные линии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота67 мм
  • Диаметр44 мм
  • Вес0,115 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье металлическое 1038 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1038

84
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Орион белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Орион белый, пластиковый

46
Фотография товара Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W

34
Фотография товара Кресло Окотлан, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Окотлан, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Окотлан, черное

34
Фотография товара Кресло Gentry, розовый, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gentry, розовый, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло Gentry, розовый, с подлокотниками

40
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л

5
В наличии
Настоящее фото товара Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая

15
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела стопки

Фотография товара Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный

14
В наличии 1488 шт.
Фотография товара Стопка «Айлэнд», стекло 100 мл, прозрачная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Айлэнд», стекло 100 мл, прозрачная , произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена

Стопка «Айлэнд», стекло 100 мл, прозрачная

12
В наличии 944 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Алания», стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от40
Оптовая цена

Стопка «Алания», стекло 60 мл, прозрачный

9
В наличии 924 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Аршитект», хрустальное стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Стопка «Аршитект», хрустальное стекло 60 мл, прозрачный

8
В наличии 300 шт.
Фотография товара Стопка «Кошем», стекло 60 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Кошем», стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от50
Оптовая цена

Стопка «Кошем», стекло 60 мл, прозрачный

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Нижний Новгород», стекло 50 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Стопка «Нижний Новгород», стекло 50 мл, прозрачный

9
В наличии 381 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Стеллар», стекло хрустальное 55 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от330
Оптовая цена

Стопка «Стеллар», стекло хрустальное 55 мл, прозрачный

15
В наличии 628 шт.
Фотография товара Стопка «Пиза», стекло 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Пиза», стекло 50 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от140
Оптовая цена

Стопка «Пиза», стекло 50 мл, прозрачный

13
В наличии 432 шт.
Фотография товара Стопка с ручкой стекло 45 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка с ручкой стекло 45 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Стопка с ручкой стекло 45 мл, прозрачный

14
В наличии 195 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Кончерто», стекло 80 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Стопка «Кончерто», стекло 80 мл, прозрачный

5
В наличии 480 шт.

Товар в корзине

Стопка «Каприз», стекло 50 мл, прозрачный
Стопка «Каприз», стекло 50 мл, прозрачный
от 20
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье металлическое 1038 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1038

84
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Орион белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Орион белый, пластиковый

46
Фотография товара Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W

34
Фотография товара Кресло Окотлан, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Окотлан, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Окотлан, черное

34