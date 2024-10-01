Характеристики товара
Описание
В упаковке 96 штук.
Стопка «Каприз» – строгая, аккуратная и удобная. Это небольшая рюмка стандартной прямоугольной формы с ровными стенками. Они немного расширяются, но при этом она все равно имеет классический дизайн.
Высота стопки 67 мм, по диаметру 44 мм, а объем равен 50 мл, что идеально для подачи крепкого алкоголя. Посуда прозрачная, производитель выбирает качественное стекло, которое эффектно играет на солнце. Видны небольшие грани, которые сверху закругляются, придавая товару нежность и плавные линии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота67 мм
- Диаметр44 мм
- Вес0,115 кг
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке96 шт