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Стопка «Винный», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Винный», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Винный», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-287
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Стопка «Винный» небольшая и стильная. Рюмка выполнена из стекла, совершенно прозрачная, что позволяет ей стильно играть на солнце или при свете ламп. Добавляют шарма стильные грани, которые обрамляют только нижнюю часть посуды. Форма немного расширяется, напоминая небольшой бутон, который только начинает распускаться.


Товар имеет высоту 60 мм, диаметр 52 мм, а объем равен 50 мл. Это классическая вместимость подобной посуды. Качественный материал легко моется и долгое время остается в первозданном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр52 мм
  • Вес0,08 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

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