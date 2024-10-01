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Стопка «Ода», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Ода», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Ода», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-210
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Стопка «Ода» из прозрачного стекла подойдет для любого застолья. Это стандартная рюмка небольшого диаметра, которая имеет классический для такой посуды объем 50 мл. Она прозрачная, поэтому цвет напитка хорошо виден в ней.


Товар небольшой высоты и удобной формы. Стенки немного расширяются кверху, есть толстое дно. Качественный материал говорит о долговечности изделия, поэтому такая серия посуды пользуется особой популярностью у клиентов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота51 мм
  • Диаметр37 мм
  • Вес0,07 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

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