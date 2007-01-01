Характеристики товара
Описание
Элегантность и комфорт. Стул Aeris привнесет в ваш интерьер атмосферу элегантности и уюта. Обивка из гладкой экокожи светло-коричневого цвета отличается устойчивостью к влаге и перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Черные металлические ножки обеспечивают прочность и стабильность, придавая модели современный вид.
Дизайн и функциональность. Комфортная мягкая посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной округлой спинки. Подлокотники добавляют удобства, позволяя расслабиться. Модель сочетает стильный дизайн с высокой функциональностью, делая его подходящим для различных помещений.
Прочность и универсальность. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует долговечность и надежность. Прочные материалы обеспечат долговечность стула и легкость в уходе. Это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и практичность.
Область применения. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки стула позволяют разместить его как в домашних условиях, так и в общественных заведениях, таких как - кафе, рестораны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина510 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.90 кг
- Изделия стопируютсяНет