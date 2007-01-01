Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный
11 оценок
10 290
Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный - фото 1Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный - фото 2Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный - фото 3Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный - фото 4Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный - фото 5

Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный

Артикул: CH-079-864
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Характеристики товара

Описание

Стул с подлокотниками Кози — это сочетание мягких форм и обволакивающего комфорта. Обивка из нежной ткани букле в тёмно-сером цвете добавляет интерьеру уюта и визуального тепла, а округлая форма спинки и подлокотников будто приглашает присесть и расслабиться. Чёрный металлический каркас подчёркивает графичность силуэта и придаёт модели современный акцент. Продуманная эргономика Глубина посадки 62 см в сочетании с высокой спинкой и подлокотниками создаёт комфортную поддержку для спины и рук. Стул идеально подойдёт для длительного сидения — будь то в домашнем кабинете, уютной кофейне или в зале ожидания. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь при этом лёгкой и элегантной внешне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалбукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки18.30 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
