Товар в корзине. Перейти
Стул Aeris, экокожа, зелёный - фото 1Стул Aeris, экокожа, зелёный - фото 2Стул Aeris, экокожа, зелёный - фото 3Стул Aeris, экокожа, зелёный - фото 4Стул Aeris, экокожа, зелёный - фото 5Стул Aeris, экокожа, зелёный - фото 6Стул Aeris, экокожа, зелёный - фото 7
NEW

Стул Aeris, экокожа, зелёный

Артикул: CH-078-036
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото
Фотография товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантность и комфорт. Стул Aeris привнесет в ваш интерьер атмосферу элегантности и уюта. Обивка из гладкой экокожи зеленого цвета отличается устойчивостью к влаге и перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Черные металлические ножки обеспечивают прочность и стабильность, придавая модели современный вид.

Дизайн и функциональность. Комфортная мягкая посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной округлой спинки. Подлокотники добавляют удобства, позволяя расслабиться. Модель сочетает стильный дизайн с высокой функциональностью, делая его подходящим для различных помещений.

Прочность и универсальность. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует долговечность и надежность. Прочные материалы обеспечат долговечность стула и легкость в уходе. Это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и практичность.

Область применения. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки стула позволяют разместить его как в домашних условиях, так и в общественных заведениях, таких как - кафе, рестораны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья для дома

Товар в корзине

Стул Aeris, экокожа, зелёный
Стул Aeris, экокожа, зелёный
12 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
114 920
127 682 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.