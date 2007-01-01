Характеристики товара
Описание
Штабелируемый стул Уни современного дизайна выполнен из полипропилена высокого качества, каркас из стали с порошковым покрытием. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина470 мм
- Высота790 мм
- Цветчерный