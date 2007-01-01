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Стул Ами, красный - фото 1

Стул Ами, красный

Артикул: CH-073-661
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Штабелируемый стул Уни современного дизайна выполнен из полипропилена высокого качества, каркас из стали с порошковым покрытием. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота790 мм
  • Цветкрасный

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