Характеристики товара
Описание
Стул Арти обладает устойчивым и автоматическим стабилизирующим механизмом, благодаря которому он не шатается и не качается. Противоскользящие заглушки на ножках обеспечивают надежное сцепление с любым типом напольного покрытия. Регулируемые универсальные пластиковые заглушки адаптируют стул к различным поверхностям пола.
Ваши преимущества:
* Максимальный комфорт: Эффективная поддержка спины в любых положениях сидя.
* Простота сборки: Быстрая и удобная установка без сложных инструментов.
* Экономия места: Компактная разборка для хранения и транспортировки.
* Устойчивость: Надежное крепление и противоскользящие элементы обеспечивают стабильность.
* Эстетика: Гладкая и матовая поверхность спинки и сиденья дополнит любой интерьер.
* Доступность: Доступная цена за высокое качество и комфорт.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина544 мм
- Глубина560 мм
- Высота785 мм
- Материалполипропилен
- Цветкоричневый, белый