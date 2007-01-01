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Стул Арти, коричневый, белый

Артикул: CH-073-734
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Арти обладает устойчивым и автоматическим стабилизирующим механизмом, благодаря которому он не шатается и не качается. Противоскользящие заглушки на ножках обеспечивают надежное сцепление с любым типом напольного покрытия. Регулируемые универсальные пластиковые заглушки адаптируют стул к различным поверхностям пола.

Ваши преимущества:

* Максимальный комфорт: Эффективная поддержка спины в любых положениях сидя.
* Простота сборки: Быстрая и удобная установка без сложных инструментов.
* Экономия места: Компактная разборка для хранения и транспортировки.
* Устойчивость: Надежное крепление и противоскользящие элементы обеспечивают стабильность.
* Эстетика: Гладкая и матовая поверхность спинки и сиденья дополнит любой интерьер.
* Доступность: Доступная цена за высокое качество и комфорт.

Закажите стул Арти прямо сейчас и ощутите разницу!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина544 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота785 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветкоричневый, белый

Отзывы

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Стул Арти, коричневый, белый
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