Характеристики товара
Описание
Стул Арти: Комфорт и устойчивость в каждой детали!
Представляем вам стул, который объединяет в себе элегантный дизайн с максимальным комфортом и практичностью! Стул Арти – это не просто предмет мебели, а гарантия удобства и надежности в любом месте и в любой ситуации.
Идеальное сочетание комфорта и прочности:
Несмотря на свою легкую и изящную внешность, стул Арти обладает толстой и прочной сердцевиной, обеспечивая стабильную и комфортную поддержку вашего тела. Учитывая анатомические особенности позвоночника и мышц спины, мы разработали расширенную конструкцию, увеличивающую площадь опоры и надежно поддерживающую вашу спину. Наслаждайтесь комфортом в любых положениях сидя!
Удобство в использовании:
Установка стула – это простое удовольствие! Используя защелкивающийся механизм, вы сможете собрать стул без использования винтов, что значительно экономит время и усилия. Разборка спинки, сиденья и каркаса происходит в несколько простых этапов, что идеально подходит для хранения и транспортировки. Один человек без труда справится со сборкой!
Надежность и устойчивость:
Стул Арти обладает устойчивым и автоматическим стабилизирующим механизмом, благодаря которому он не шатается и не качается. Противоскользящие заглушки на ножках обеспечивают надежное сцепление с любым типом напольного покрытия. Регулируемые универсальные пластиковые заглушки адаптируют стул к различным поверхностям пола.
Ваши преимущества:
* Максимальный комфорт: Эффективная поддержка спины в любых положениях сидя.
* Простота сборки: Быстрая и удобная установка без сложных инструментов.
* Экономия места: Компактная разборка для хранения и транспортировки.
* Устойчивость: Надежное крепление и противоскользящие элементы обеспечивают стабильность.
* Эстетика: Гладкая и матовая поверхность спинки и сиденья дополнит любой интерьер.
* Доступность: Доступная цена за высокое качество и комфорт.
Закажите стул Арти прямо сейчас и ощутите разницу!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина544 мм
- Глубина560 мм
- Высота785 мм
- Материалполипропилен
- Цветзеленый, белый