Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Nanno, велюр, синий
14 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Пуф Nanno, велюр, синий - фото 1Пуф Nanno, велюр, синий - фото 2Пуф Nanno, велюр, синий - фото 3

Артикул: CH-080-472
Основные характеристики
  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота455/555 мм
  • Ширина сиденья365 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф ФЕЛИКС круглый розовый / черный каркас
Фотография товара Пуф ФЕЛИКС круглый розовый / черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Rice серый/ золотой
Фотография товара Пуф Rice серый/ золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

