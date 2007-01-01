Характеристики товара
Описание
Kalli в цвете капучино: Изысканность и надежность в одном изделии!
Познакомьтесь с Kalli, который станет великолепным дополнением вашего интерьера!
Этот современный пластиковый Kalli, выполненный из полипропилена с окраской в массе, не только привлекает внимание своим нежным цветом капучино, но и отличается выдающейся прочностью и долговечностью.
Kalli не боится погодных условий, что делает его идеальным выбором для использования как в помещении, так и на улице.
Изготовленный из высококачественного материала, Kalli способен выдерживать вес до 120 кг, что делает его отличным выбором для дома, офиса, гостиницы или ресторана. Kalli поставляется в разобранном виде, что облегчает его транспортировку и хранение. Легкость сборки позволит вам быстро начать наслаждаться новым приобретением без лишних усилий.
Кроме того, Kalli прекрасно подходит для различных условий эксплуатации благодаря температурному диапазону от -50°C до +50°C. Это значит, что вы можете использовать его без беспокойства о сохранности даже в самых разнообразных погодных условиях.
Выберите Kalli в цвете капучино и создайте уникальную атмосферу в вашем пространстве, где элегантность сочетается с комфортом и надежностью!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота770 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет