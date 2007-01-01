Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина550 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками
Стул Bozanak жемчуг / крокодил искусственная кожа / светлый мусс