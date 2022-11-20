Товар в корзине. Перейти
Стул Осло велюр серый - фото 1Стул Осло велюр серый - фото 2Стул Осло велюр серый - фото 3Стул Осло велюр серый - фото 4Стул Осло велюр серый - фото 5

Стул Осло велюр серый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Cтол АРЛЬ, 900x900
Cтол АРЛЬ, 900x900
Следующий Стул Oliver Square велюр серый
Cтол АРЛЬ, 900x900

Характеристики товара

Описание

Кухонный стул Осло в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Черные металлические ножки выдерживают нагрузки до 90 кг.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья335 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес6.57 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка900 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки15.14 кг

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 31 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 53 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 16 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Lazzoli 1802Настоящее фото товара Стул Lazzoli 1802, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
15

Стул Lazzoli 1802

Стул Line 1900Настоящее фото товара Стул Line 1900, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
9

Стул Line 1900

Стул Логан велюр фисташковыйНастоящее фото товара Стул Логан велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Стул Логан велюр фисташковый

Стул Freames черныйНастоящее фото товара Стул Freames черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 49042
5 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Freames черный

В наличии 77 шт.
Стул Орегон, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Орегон, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
15

Стул Орегон, золото, корона красная

Стул William с подлокотниками ромб, бархат винно-красныйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат винно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
7

Стул William с подлокотниками ромб, бархат винно-красный

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Ральф рогожка бежевыйНастоящее фото товара Стул Ральф рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Ральф рогожка бежевый

Стул Ральф рогожка тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Ральф рогожка тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ральф рогожка тёмно-серый

В наличии 13 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.