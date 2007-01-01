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Настоящее фото товара Стул Осло велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Осло велюр серый
26 оценок
7 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул Осло велюр серый

Артикул: CH-031-867
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья335 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный для кухни Осло велюр серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья335 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес6.57 кг
  • Максимальная нагрузка900 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки15.14 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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