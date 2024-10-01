Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина420 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья580 мм
- Вес5.35 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки12.25 кг