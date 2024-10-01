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Стул барный Джин, серый - фото 1Стул барный Джин, серый - фото 2

Стул барный Джин, серый

Артикул: CH-066-608
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья580 мм
  • Вес5.35 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки12.25 кг

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