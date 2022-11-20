Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина37 мм
- Глубина50 мм
- Высота94 мм
- Ширина сиденья37 мм
- Глубина сиденья37 мм
- Вес4 кг
- Объем0.2 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Стул с перфорацией
Стул с перфорацией S-образный синий
Стул с перфорацией S-образный белый
Стул с перфорацией S-образный черный
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
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