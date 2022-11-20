Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота850 мм
- Глубина640 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес5.8 кг
- Обивкавелюр
- Цветкоричневый
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Bruno зелёный
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Oliver велюр тёмно-коричневый
Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый
Стул Дарио, бежевый