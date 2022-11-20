Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина600 мм
- Материалдерево
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Шторы Сатен
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Диван Geox
Диван G20
Диван Astro
Мягкий стул Элион
Кресло Egg экокожа, коричневое
Кресло Egg, красное