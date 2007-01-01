Характеристики товара
Описание
Стул барный ARIA очаровывает лаконичным дизайном и лёгкой архитектурой. Металлические ножки приподнимают полукруглое сиденье с серповидной спинкой. Симбиоз форм создает простой и выразительный силуэт, рождающий чувство спокойствия, умиротворения. «Обнимающая» спинка отвечает за защиту и уединение. Фактурная обивка рогожка придает мягкости, уюта, тепла.Высокий стул подходит для оформления городской квартиры, студии, загородного дома, лаундж-зоны кафе, бара, отеля. Гармонично дополнит высокий кухонный островок, подоконник или барную столешницу. Прочные ножки дополнительно укреплены металлической перекладиной. Которая также обеспечивает упор для ног. На этом стуле одинаково прекрасно как «погружаться в квартальный отчёт», так и созерцать вечерние огни города за кружечкой любимого напитка.Материал обивки - рогожка, материал ножек и каркаса - металл. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина540 мм
- Высота1045 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес7.5 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекбарные ножки
- Цветсерый, черный
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет