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Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage - фото 1

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage

Артикул: CH-067-158
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота800 мм
  • Вес25 кг

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