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Настоящее фото товара Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036
56 оценок
6 990
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Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036 - фото 1Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036 - фото 2Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036 - фото 3
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Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036

Артикул: CH-029-191
56 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал- селеста 31 каркас- РАЛ 1036

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота600 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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