Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина450 мм
- Высота910/1120 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья610 мм
- Вес7.2 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
- Обивкаткань
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет