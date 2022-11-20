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Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа - фото 1Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа - фото 2Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа - фото 3

Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа

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Характеристики товара

Описание

Кухонный барный стул Эдирне

Материал сиденья: Экокожа (PU)

Материал каркаса: Хромированный металл

Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт

Диаметр основания: 415mm

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг

Техническая информация для оптовых клиентов

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2

Вес стандартной упаковки, кг.: 19.8

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.126

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Основные характеристики

  • Высота900/1110 мм
  • Высота до сиденья630/840 мм
  • Высота спинки310 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Вес9.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки19.80 кг
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