Характеристики товара
Описание
Кухонный барный стул Эдирне
Материал сиденья: Экокожа (PU)
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Диаметр основания: 415mm
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.8
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.126
Основные характеристики
- Высота900/1110 мм
- Высота до сиденья630/840 мм
- Высота спинки310 мм
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес9.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки19.80 кг