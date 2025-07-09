Характеристики товара
Описание
Каркас: хромированный металл. Высота сиденья: 60-80 см. Материал сиденья: ABS-пластик. Ширина: 42 см. Глубина: 47 см. Высота: 70-90 см. База: Ø 384 мм. Вес: 5,2 кг. Современные кафе и рестораны крайне редко оформляют в классическом стиле, дизайнеры стараются впечатлить своими креативными идеями и дополняют интерьер таких заведений нестандартными барными стульями. Это всегда привлекает посетителей и создает в кафе неповторимую атмосферу, которая вполне может стать его визитной карточкой. Данный барный стул непременно придется вам по вкусу не только из-за интересного оформления конструкции, но также благодаря многочисленным достоинствам: В основе такого барного стула лежит мощная металлическая хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует данному предмету мебели требуемый уровень устойчивости. Сидение выполнено из высокопрочной пластмассы приятного серебристого оттенка. Плавная форма сидения позволяет обеспечить посетителя комфортабельными условиями. Миниатюрные размеры и небольшой вес упрощают хранение такой мебели, так как её можно легко задвинуть под барную стойку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Глубина420 мм
- Высота660 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес5.2 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки450 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики520
- Изделия стопируютсяНет