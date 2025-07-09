Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Bomba (Бомба) белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Bomba (Бомба) белый
9 оценок
5 290
Стул барный Bomba (Бомба) белый - фото 1Стул барный Bomba (Бомба) белый - фото 2Стул барный Bomba (Бомба) белый - фото 3

Стул барный Bomba (Бомба) белый

Артикул: CH-080-784
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина435 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота660 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Каркас: хромированный металл. Высота сиденья: 60-80 см. Материал сиденья: ABS-пластик. Ширина: 42 см. Глубина: 47 см. Высота: 70-90 см. База: Ø 384 мм. Вес: 5,2 кг. Современные кафе и рестораны крайне редко оформляют в классическом стиле, дизайнеры стараются впечатлить своими креативными идеями и дополняют интерьер таких заведений нестандартными барными стульями. Это всегда привлекает посетителей и создает в кафе неповторимую атмосферу, которая вполне может стать его визитной карточкой. Данный барный стул непременно придется вам по вкусу не только из-за интересного оформления конструкции, но также благодаря многочисленным достоинствам: В основе такого барного стула лежит мощная металлическая хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует данному предмету мебели требуемый уровень устойчивости. Сидение выполнено из высокопрочной пластмассы приятного серебристого оттенка. Плавная форма сидения позволяет обеспечить посетителя комфортабельными условиями. Миниатюрные размеры и небольшой вес упрощают хранение такой мебели, так как её можно легко задвинуть под барную стойку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики520
  • Изделия стопируютсяНет
Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Mannheim, паутинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mannheim, паутинка , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Mannheim, паутинка

11
Фотография товара Стул Office Ease, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Office Ease, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стул Office Ease, фисташковый

5
Настоящее фото товара Стул Greentown, капучино, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Greentown, капучино, экокожа

6
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, черный

5
В пути 50 шт.
New
Фотография товара Стул Дели металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дели металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Дели металл белый

7
В наличии 31 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Квинси велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул обеденный Квинси велюр винный

13
В наличии 9 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Джиннет велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стул Джиннет велюр светло-серый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Амелия велюр пыльно-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амелия велюр пыльно-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 700

Стул Амелия велюр пыльно-сиреневый

13
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Венера диамант велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стул Венера диамант велюр коричневый

11
В наличии 70 шт.
Фотография товара Стул барный Купер NEW белый NP от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Купер NEW белый NP, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул барный Купер NEW белый NP

11
В наличии 180 шт.

