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Стул Lisbon, серо- бежевый

Артикул: CH-073-742
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота920 мм
  • Материалткань, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

Отзывы

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Стул Lisbon, серо- бежевый
32 590
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