Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Квинси велюр синий
9 оценок
7 490
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Квинси велюр синий - фото 1Стул обеденный Квинси велюр синий - фото 2Стул обеденный Квинси велюр синий - фото 3Стул обеденный Квинси велюр синий - фото 4Стул обеденный Квинси велюр синий - фото 5Стул обеденный Квинси велюр синий - фото 6

Стул обеденный Квинси велюр синий

Артикул: CH-080-519
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Квинси притягивает внимание своим лаконичным, но выразительным силуэтом. Особую изюминку ему придаёт оригинальная закруглённая спинка, которая не только визуально выделяется, но и обеспечивает комфортную поддержку. Благодаря компактным габаритам и легкости конструкции он отлично впишется как в небольшие кухни, так и в просторные обеденные зоны. Металлический каркас с чёрным матовым покрытием обеспечивает прочность и устойчивость. Обивка выполнена из мягкого на ощупь велюра, который придаёт стулу благородный внешний вид и лёгкость в уходе. Сиденье и спинка наполнены ППУ, обеспечивая приятную поддержку при длительном сидении. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин, делая перемещение стула максимально бесшумным и безопасным. Квинси будет уместен как в домашнем интерьере (на кухне, в гостиной, в обеденной зоне), так и в коммерческих пространствах — ресторанах, кафе, лаунж-зонах. Этот стул — отличный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и качество в одном предмете интерьера. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1090 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ

73
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ

126
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр бежевый

26
В наличии 45 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр красный

94
Фотография товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый

26
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Marco, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, бежевый

51
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло Manon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Manon, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Кресло Manon

37
Распродажа
Фотография товара Стул Игнис, синий велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, синий велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8903
4 990 ₽

Стул Игнис, синий велюр, ножки металл

87
Фотография товара Стул Мия, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, темно-серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул металлический Tolix, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69015
5 490 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix, черный

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло

13
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99018
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 90 слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90 слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 8901
22 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 90 слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990
Оптовая цена

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

37
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол обеденный Dino, черный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dino, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, черный дуб

38
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Мюнхен большой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мюнхен большой, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
Оптовая цена

Стол Мюнхен большой

36
Фотография товара Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 6-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-1, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-1

42
Фотография товара Стол Гибсон, белый глянц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, белый глянц, произведённого компанией ChiedoCover
47 590
Оптовая цена

Стол Гибсон, белый глянц

39

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Avior, серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Avior, серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59034
14 490 ₽Оптовая цена

Стул Avior, серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Wiesbaden от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wiesbaden, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Wiesbaden

14
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, белый каркас

7
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), серый

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый

5
Фотография товара Стул Marinete, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, синий

26
В пути 96 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Дели металл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Дели металл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 400

Стул с подлокотниками Дели металл зеленый

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Yona пластиковый зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Yona пластиковый зелёный

5
Фотография товара Стул полубарный Флорео букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 700

Стул полубарный Флорео букле светло-серый

9

Товар в корзине

Стул обеденный Квинси велюр синий
Стул обеденный Квинси велюр синий
7 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло

13
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99018
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 90 слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90 слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 8901
22 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 90 слоновая кость

12
В наличии 4 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности