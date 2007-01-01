Характеристики товара
Описание
Стул Квинси притягивает внимание своим лаконичным, но выразительным силуэтом. Особую изюминку ему придаёт оригинальная закруглённая спинка, которая не только визуально выделяется, но и обеспечивает комфортную поддержку. Благодаря компактным габаритам и легкости конструкции он отлично впишется как в небольшие кухни, так и в просторные обеденные зоны. Металлический каркас с чёрным матовым покрытием обеспечивает прочность и устойчивость. Обивка выполнена из мягкого на ощупь велюра, который придаёт стулу благородный внешний вид и лёгкость в уходе. Сиденье и спинка наполнены ППУ, обеспечивая приятную поддержку при длительном сидении. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин, делая перемещение стула максимально бесшумным и безопасным. Квинси будет уместен как в домашнем интерьере (на кухне, в гостиной, в обеденной зоне), так и в коммерческих пространствах — ресторанах, кафе, лаунж-зонах. Этот стул — отличный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и качество в одном предмете интерьера. Не требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина480 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсиний
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки22.50 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Габариты упаковки для логистики640
- Изделия стопируютсяНет