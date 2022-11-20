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Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый

Артикул: CH-049-530
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Кэнди имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе велюра - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 110 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия. Высота спинки от сидения 43 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 87*73*46
Вес брутто: 27,300
Объем: 0,290

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Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Глубина790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Вес25 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки27.30 кг

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